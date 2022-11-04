Yalı çapkını oyuncuları kim, konusu ne? Star TV Yalı Çapkını nerede çekiliyor, hangi yalıda?

Yalı Çapkını oyuncuları ve konusuyla Star TV ekranlarını sallamaya devam ediyor. 7. bölümüyle ekranlara gelecek olan yapım, her cuma izleyicilerle buluşuyor. Yalı Çapkını konusu açısından gerçek bir hikayeden esinlenirken, dizi reytinglerde üstleri oynamaya devam ediyor. İşte Yalı Çapkını oyuncuları ve detaylar...
YALI ÇAPKINI KONUSU NE?
Sorumsuzluklarıyla ailesini -en çok da dedesi- Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir.
Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ
Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
YALI ÇAPKINI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'da hangi yalıda çekimlerin yapıldığı merak konusu oldu.
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Star TV'nin yeni yapımı Yalı Çapkını, Gaziantep ve İstanbul'da çekildi. Gaziantep'in Millet Hanı'nda çekimler yapılırken, İstanbul'da hangi yalıda çekimlerin yapıldığı merak konusu oldu.
İstanbul'daki yalı sahneleri Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda çekildi.