Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Akarbaşı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerindeki 7 katlı binada meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında yalnız oturan Ayşe Engin'den haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca kendilerinde bulunan anahtarla içeriye giren yakınları Engin'i hareketsiz yatarken buldu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Engin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Engin'in ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Engin'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.