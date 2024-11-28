Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Olay, Ulukent Mahallesi Şehit Mehmet Ocakoğlu Sokak'ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları yalnız yaşayan Ahmet Köçer'den (55) 4 gündür haber alamayınca evine gitti. İçeriye girdiklerinde hareketsiz yerde yatar vaziyette bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Köçer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Köçer'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.