Haberler Yaşam Haberleri Yalnızlar partide buluştu
Giriş Tarihi: 15.10.2009 09:14 Son Güncelleme: 2.12.2021 18:53

Yalnızlar partide buluştu

İstanbul'un gözde eğlence mekanı Longtable'ın geleneksel 'Salı Partisi', yalnızlar buluşmasına sahne oldu.

Dubai'den gelen DJ Nicholas Sechaud'ın müzik yaptığı partiye; Sibel İlkiz, Şebnem Işık, Süreyya Yalçın, Yonca Evcimik, Demet Akalın ve Nurettin Hasman gibi ünlü simalar katıldı.



'Single' partisi oldu

Ankaralı sevgilisi Barış Demirok'tan ayrıldığı söylenen Süreyya Yalçın, partiye yakın bir arkadaşıyla geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Emre Ergani'den boşanan Şebnem Işık ve Eda Taşpınar'dan ayrıldıktan sonra Hollandalı manken Lorraine Brujin ile beraber olan Nurettin Hasman da 'yalnızlar buluşması'nın üyeleriydi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi ! Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
Son dakika: Türkiye Gaziantep'teki cani baba Yunus Göç'e tepki gösterdi! Karısının itirafı tüyler ürpertti: "Ağladığında boğazını sıkacaksın..."
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati atandı! Yeni Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?
SON DAKİKA: Deva Partili Metin Gürcan, Libya ve Doğu Akdeniz bilgilerini sattı
SON DAKİKA HABERİ: Nureddin Nebati yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu! İşte Nureddin Nebati'nin ilk mesajı...
Son dakika haberi | Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!
SON DAKİKA: Yılın ilk karı yağdı! Türkiye'nin yarısı bembeyaz
Son Dakika Haberi: Terör elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
Cem Davran gerçekleri yıllar sonra anlattı! Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzü…
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu: Rezerv artırımında 'kararlılık' vurgusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalnızlar partide buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA