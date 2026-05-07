Yalova Adliyesi önünde 1 kişi öldürülmüştü: İstenen cezalar belli oldu!

'BENDEN BİRİ ÖLDÜ ONDAN BİRİ ÖLDÜ'

Ayrıca iddianamede şüpheli Mehmet Şah Aslan'ın 6 Ocak 2026'da yaptığı telefon görüşmesinde "Benden biri öldü, ondan biri öldü. Sen birini öldürürsen biri de gelir seni öldürür. Yapacak bir şey yok, bu işler karşılıklı" dediği de yer aldı.

İddianamede, Ömer Aslan'ın 12 kez ateş ettiği bunlardan 5'inin Halis Turan'ın vücuduna isabet ettiği de belirtildi. Ömer Aslan hakkında 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silah veya mermi bulundurma, taşıma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'Silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, 'Kamu malına zarar verme' suçundan ise 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Zübeyir Aslan'ın 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Yusuf Aslan'ın da 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, Mehmet Şah Aslan'ın ise 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan cinayetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde, hayatını kaybeden Halis Turan'ın adliyeden dışarı çıktığı, bir süre sonra koşarak polis noktasına geri geldiği sırada Ömer Aslan'ın ateş ederek koştuğu ve yere düşen Turan'a defalarca ateş ettiği anlar yer aldı. Aslan'ın ateş ettikten sonra kaçarken, polis noktasından çıkan memurlara da ateş ettiği görüntülere yansıdı.

