Yalova merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

5 YABANCI UYRUKLU ŞAHIS YAKALANDI

Olayla ilgili Yalova İl Jandarma Komutanlığınca yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki çalışma yürütüldü. Yapılan araştırmalar sonucunda Afganistan uyruklu şahısları Yalova Ro-Ro Gümrük Limanı üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen S.Ç., O.Ç., A.A. ve A.A. isimli organizatörlere yönelik Yalova, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden O.Ç., A.A. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör