Yalova’da 30 milyonluk haraç iddiası! Ağabeyden kendisini suçlayan kardeşine görüntülü yanıt: Ailem tarafından hep kötülük gördüm





"BİR BAĞLANTIM VARSA ÖMRÜMÜ CEZAEVİNDE GEÇİRMEYE RAZIYIM"



Yaşananlardan sonra Serkan Yenice'nin ihaleye girmekten vazgeçtiğini belirten Altınbaş, şöyle konuştu:

"Benim de zaten böyle bir niyetim yoktu. Hatta bu olan olaylardan eşim, çevrem hep bana yüklendiler. Dediler ki git, onlar cahil. Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar, git. Benim de yurt dışı hayalim vardı. Gidip de iş kurmak gibi. Hem bir tatil yapalım, hem kafamızı dinleyelim dedim. Oradan uzaklaştım. Bu sırada bu Ali Altınbaş isimli şahsa silahlı saldırı yapılmış. Beni aradılar görüntülü. Ben ne oldu diye bağırıyorum. 'Bu yaptırdı, bu yaptırdı' diye orada videolar çekiyorlar. Kamuoyuna haraç istediğimi söylüyorlar. Hayatımda hiç kimseden, değil kardeşimden hiç kimseden bir tane haksız kazanç sağlamadım. Ceza ve hayatım dahil. Görüntülerde de izleyeceksiniz. En ufak bir bağlantımı tespit etsinler bu olayla alakalı ben kafamı bu olaya koyuyorum. Türkiye'ye de geleceğim. Bir aylık tatil için buraya geldim ve iş bakmak için geldim. Bütün hayatımı cezaevinde geçirerek ölmeye razıyım, eğer bir bağlantımı bu olayla ilgili tespit etsinler."

Haber Girişi Buse Sever - Editör