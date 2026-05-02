Yalova’da 6 kişi yaralanmıştı: Silahlı kavga anbean kameraya yansımış!

Olay, 17 Nisan'da saat 23.00 sıralarında Altınova ilçesi Tavşanlı Beldesi Ay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan iki grup, bir iş yeri önünde karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken, 6 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bazı iş yerleri ve araçlarda da hasar oluştu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.