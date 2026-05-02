Giriş Tarihi: 2.05.2026 11:34

Yalova'da 6 kişi yaralanmıştı: Silahlı kavga anbean kameraya yansımış!

Yalova'nın Altınova ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Olay, 17 Nisan'da saat 23.00 sıralarında Altınova ilçesi Tavşanlı Beldesi Ay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan iki grup, bir iş yeri önünde karşı karşıya geldi. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşürken, 6 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bazı iş yerleri ve araçlarda da hasar oluştu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Soruşturma sürerken, kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; iki grubun bir iş yeri önünde tekme tokat kavga etmeleri, şüphelilerin ateş açmaları ve çevredeki vatandaşların kaçıştıkları anlar yer aldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

