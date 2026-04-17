Yalova’da 8 yıl önce tüfekle öldürülmüştü: Kerem Karakaya davasında flaş detay!

'KARTUŞUN FABRİKASYON OLDUĞU TESPİT EDİLDİ'

Tankut'un tüfekle ilgili hazırlattığı ve dosyaya eklenen uzman görüşü raporuna ilişkin de, "Olay yerinde tespit edilen kartuş üzerinde yazılı olan bilgilere göre, COM marka 1-2-3 numaralı ve 34 gram ağırlığında karışık kuş saçması olduğu açıkça bellidir. Fotoğraf ve kapsül üzerinde yapılan incelemede ise kartuşun fabrikasyon bir kartuş olduğu tespit edilmiştir. Olay mahallinde bulunan ve dosyaya delil olarak eklenen kartuşun dil tablasında (fişeğin metal tabanında, tırnağın fişeği çıkarabilmesini sağlayan kısım) tırnak izleri tespit edilmiştir. Ancak, olayda kullanıldığı iddia edilen av tüfeği ejektör özelliğine sahip olmadığından, bu tür tırnak izlerinin oluşmaması gerekmektedir. Çünkü Çiftsan Süperpoze tüfeğiyle yapılan atış sonrası, kartuşun tahliyesi manuel olarak yapılır ve ejektör bulunmadığı için fişek, tüfek tarafından dışarı atılmadan elle çıkarılmalıdır. Bu nedenle, kartuşun üzerinde tırnak izi bulunması beklenmez. Bu bulgu, olay yerinde bulunan kartuşun, iddia edilen tüfek dışında başka bir tüfekte kullanıldığını veya farklı bir mekanizma ile tahliye edildiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.