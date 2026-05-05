Yalova’da aile dramı! Kardeşini kurşun yağmuruna tuttu: Barışma bahanesiyle çağırıp…

'BARIŞMA BAHANESİYLE ÇAĞIRIP SİLAH ÇEKTİ'

Ali Altınbaş, kendisini barışma bahanesiyle dükkanına çağırıp, silah çektiğini de iddia ettiği ağabeyinin kendisine düzenlenen saldırıdan bir hafta önce de yurt dışına çıktığını belirtti. Ağabeyinin tehditlerinden dolayı daha önce şikayetçi olduğunu da söyleyen Altınbaş, "Bayram üstüydü. Yeğenlerim bizi 'Hadi gidelim' diye ikna ettiler. Dükkanlarına gittik. Orada yanındaki kişiler bize küfretmeye başlayınca kavga çıktı, silah çektiler bize orada. Maksat orada da bizi bir tuzağa düşürmekti niyetleri. Daha sonra bunda da başarılı olamayınca, 'Yurt dışına gidiyorum ama bak oradan seni öldürteceğim, vurdurtacağım' dedi. Daha sonradan da bizi vurdurdu. Tetikçiler bizi Yalova'da şehrin merkezinde vurdular. Orada nasıl kaçtılar onu da tam bilmiyorum. Biz zaten daha önce vurulacağımızı emniyete bildirdik, defalarca bildirdik. Dedik ki yani bu olay geliyor. Ama burada aile içi basit bir durummuş gibi gösterdiler. Aslında organize şekilde üzerimize gelen bir konuydu." dedi.