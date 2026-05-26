Yalova’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Yalova bayram namaz saati

Yılın ikinci dini bayramında ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için bayram namazı planları şekillendi. İslam aleminde büyük bir coşkuyla karşılanan Kurban Bayramı ile Diyanet tarafından açıklanan bayram namazı vakitleri ön plana çıktı. Böylece vatandaşlar tarafından merakla beklenen Yalova namaz saati detayları netleşti.
Yılda sadece iki kez kılınan bayram namazının kılınış şekli, günlük namazlardan farklı olarak fazladan alınan tekbirleri içerir. Niyet edilerek başlanan namazın adımları şu şekildedir:
1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilerek niyet edilir. Sübhaneke okunur. Ardından imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa bayram tekbiri alınır (İlk ikisinde eller yana salınır, üçüncüsünde göbek hizasında bağlanır). İmam Fatiha ve sure okur, rüku ve secdeye gidilir.
2. Rekat: İmam önce Fatiha ve zammı sure okur. Rükuya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 defa ilave tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirde ise eller bağlanmadan direkt rükuya gidilir. Secdelerin ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunup selam verilir.