Yalova’da denizde bir kadının cansız bedeni bulundu

Giriş Tarihi: 3.02.2026 15:20

Yalova'da deniz yüzeyinde 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu. Cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Yalova'da İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Feribot İskelesi'nde, saat 13.00 sıralarında, deniz yüzeyinde hareketsiz kişiyi görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisinin sudan çıkardığı ve 40'lı yaşlarda ve kadına ait olduğu değerlendirilen ceset, olay yeri incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı

