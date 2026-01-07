Yalova’da ’emeklilik’ cinayeti: 57 yaşındaki cani, avukatı öldürdü!

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna 3 mermi isabet eden ve kanlar içinde yere yığılan Avukat Zekeriya Polat, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla, en yakın özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan H.H ise, o sırada binada bulunan Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polise teslim edilen H.H, emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı tahkikat devam ediyor.