Yalova’da ’emeklilik’ cinayeti: 57 yaşındaki cani, avukatı öldürdü!

Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasında kan aktı. 57 yaşındaki Hamza Hanedar, emeklilik şartlarının oluştuğunu belirterek SGK'ya başvurdu. SGK, Hamza Hanedar'ın emeklilik şartlarının oluşmadığını tespit etti. Bunun üzerine Hanedar, SGK'ya yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine kuruma dava açtı. Açtığı davayı da kaybeden Hanedar'a, 40 Bin TL vekalet ücreti ve dosya masrafı çıktı. Bunun üzerine öfkelenerek SGK İl Müdürlüğü binasına gelen Hanedar, kurum avukatı Zekeriya Polat ile odasında görüşmeye başladı. Taraflar arasında çıkan tartışmada H.H, yanındaki tabancayla Polat'a kurşun yağdırdı.
YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
Vücuduna 3 mermi isabet eden ve kanlar içinde yere yığılan Avukat Zekeriya Polat, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla, en yakın özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan H.H ise, o sırada binada bulunan Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polise teslim edilen H.H, emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı tahkikat devam ediyor.