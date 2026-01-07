Haberler Yaşam Haberleri Yalova'da 'emeklilik' cinayeti: 57 yaşındaki cani, avukatı öldürdü!
Giriş Tarihi: 7.01.2026 14:23 Son Güncelleme: 7.01.2026 16:32

Yalova’da SGK İl Müdürlüğü’nde görev yapan 31 yaşındaki Avukat Zekeriya Polat, emeklilik başvurusu ret edilen 57 yaşındaki Hamza Hanedar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna üç kurşun isabet eden Polat, ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binasında kan aktı. 57 yaşındaki Hamza Hanedar, emeklilik şartlarının oluştuğunu belirterek SGK'ya başvurdu. SGK, Hamza Hanedar'ın emeklilik şartlarının oluşmadığını tespit etti. Bunun üzerine Hanedar, SGK'ya yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine kuruma dava açtı. Açtığı davayı da kaybeden Hanedar'a, 40 Bin TL vekalet ücreti ve dosya masrafı çıktı. Bunun üzerine öfkelenerek SGK İl Müdürlüğü binasına gelen Hanedar, kurum avukatı Zekeriya Polat ile odasında görüşmeye başladı. Taraflar arasında çıkan tartışmada H.H, yanındaki tabancayla Polat'a kurşun yağdırdı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna 3 mermi isabet eden ve kanlar içinde yere yığılan Avukat Zekeriya Polat, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla, en yakın özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan H.H ise, o sırada binada bulunan Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polise teslim edilen H.H, emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

