Yalova’da eş zamanlı DEAŞ operasyonu: Evlerinden cephanelik çıktı! 1 tutuklama

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edilen C.A., Ö.C., F.A., B.İ., T.K. ve S.H., Yalova merkez ve Termal ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.