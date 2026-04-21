Yalova’da eş zamanlı DEAŞ operasyonu: Evlerinden cephanelik çıktı! 1 tutuklama

Giriş Tarihi: 21.04.2026 10:35

Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde silah, kasatura, dürbün ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, biri sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları tespit edilen C.A., Ö.C., F.A., B.İ., T.K. ve S.H., Yalova merkez ve Termal ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 5 SIM kart, 1 av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 1 havalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, 1 kuru sıkı tabanca şarjörü, 3 tüfek dürbünü, 1 holografik nişan aleti, 6 kasatura, 21 av tüfeği fişeği ve 14 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.C. tutuklanarak Kocaeli Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. S.H. isimli yabancı uyruklu şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. F.A., T.K. ve C.A. hakkında adli kontrol kararı verilirken, B.İ. serbest bırakıldı.

