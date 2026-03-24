Haberler Yaşam Haberleri Yalova'da feci olay: 18 yaşındaki genç kaçırılıp ormanda darbedildi! 'Seni buralarda görmeyeceğiz'
Giriş Tarihi: 24.03.2026 12:52 Son Güncelleme: 24.03.2026 12:53

Yalova'da feci olay: 18 yaşındaki genç kaçırılıp ormanda darbedildi! 'Seni buralarda görmeyeceğiz'

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İsa Aydınhan (18), kaçırılıp, ormanda 4 kişi tarafından dövüldü. Şüpheliler kaçarken, Aydınhan, "Telefonumu kırdılar, cüzdanımdan bazı eşyalarımı aldılar. Sonra 'Seni buralarda görmeyeceğiz' diyerek kaçtılar" dedi.

DHA Yaşam
Yalova’da feci olay: 18 yaşındaki genç kaçırılıp ormanda darbedildi! ’Seni buralarda görmeyeceğiz’
  • ABONE OL

Olay, 22 Mart'ta saat 20.30 sıralarında Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Çiçekçi Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkan İsa Aydınhan, yanına yaklaşan kağıt toplayıcı motosikletli bir kişi tarafından durduruldu. Motosikletli, elindeki cismi Aydınhan'ın beline dayayıp zorla araca bindirdi. Korktuğu için motosiklete binmek zorunda kalan Aydınhan, Kelebekçayırı mevkisindeki ormana götürüldü. Burada 4 kişi tarafından darbedilen Aydınhan'ın eşyaları gasbedildi. Şüpheliler kaçarken, Aydınhan da yolda karşılaştığı kişinin yardımı ile polis merkezine gitti.

'SENİ BURALARDA GÖRMEYECEĞİZ'

Şikayet sonrası soruşturma başlatılırken, İsa Aydınhan, "Yanıma kağıt toplayıcı arabası olan biri geldi. Motordan inip elindeki cismi belime dayadı. Bıçak sandım, korktum. Motora binmemi söyledi. Yaşça da benden büyüktü. Bu yüzden mecburen bindim. Kaçmayı düşündüm ama motor hızlanınca inemedim. Ormanlık alanda 3 kişi daha vardı. Hep birlikte darbedip, üstümü yırttılar. Telefonumu kırdılar, cüzdanımdan bazı eşyalarımı aldılar. Sonra 'Seni buralarda görmeyeceğiz' diyerek kaçtılar" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalova'da feci olay: 18 yaşındaki genç kaçırılıp ormanda darbedildi! 'Seni buralarda görmeyeceğiz'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz