Yalova’da feci olay: 18 yaşındaki genç kaçırılıp ormanda darbedildi! ’Seni buralarda görmeyeceğiz’

'SENİ BURALARDA GÖRMEYECEĞİZ'

Şikayet sonrası soruşturma başlatılırken, İsa Aydınhan, "Yanıma kağıt toplayıcı arabası olan biri geldi. Motordan inip elindeki cismi belime dayadı. Bıçak sandım, korktum. Motora binmemi söyledi. Yaşça da benden büyüktü. Bu yüzden mecburen bindim. Kaçmayı düşündüm ama motor hızlanınca inemedim. Ormanlık alanda 3 kişi daha vardı. Hep birlikte darbedip, üstümü yırttılar. Telefonumu kırdılar, cüzdanımdan bazı eşyalarımı aldılar. Sonra 'Seni buralarda görmeyeceğiz' diyerek kaçtılar" dedi.