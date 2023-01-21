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Giriş Tarihi: 21.1.2023 01:44

Yalova’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Yalova’da iki otomobilin çarpışması can pazarı yaşanan trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

İHA
Yalova’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresi trafik ışıklarında Stadyum Caddesi'nden çıkış yapan 77 BE 637 plakalı otomobil ile Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde seyreden 34 CRP 302 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan sürücü ve yolcular can pazarı yaşandı. Otomobillerde yaralanan 1'i ağır 4 kişi Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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Yalova’da korkunç kaza! İki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı
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