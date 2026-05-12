Yalova’da lunapark işletmecisine silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı! Azmettirici her yerde aranıyor...

2 Mayısta Yalova sahilinde bulunan lunapark işletmecisi Ali Altınbaş, (46) otomobiliyle Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu arkasında geçeceği sırada yolun çöp kovalarıyla kapandığını gördü. Aracından yolu açmak için inen Altıntaş'a bu sırada 25 yaşlarındaki bir şüpheli tabanca 9 el ateş etti. Kurşunlardan 3'ü Ali Altınbaş'a isabet etti. Şüpheli daha sonra bölgeden koşarak uzaklaştı. Eli, sağ ve sol bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan Altınbaş, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süredir ağabeyi M.A.'nın (52) lunapark haraç aldığını ifade eden Ali Altınbaş, son olarak 30 milyon haraç istediğini ve bunu vermediği için vurulduğunu iddia etmişti.