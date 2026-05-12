Yalova’da lunapark işletmecisine silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı! Azmettirici her yerde aranıyor...

2 Mayısta Yalova sahilinde bulunan lunapark işletmecisi Ali Altınbaş, (46) otomobiliyle Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu arkasında geçeceği sırada yolun çöp kovalarıyla kapandığını gördü. Aracından yolu açmak için inen Altıntaş'a bu sırada 25 yaşlarındaki bir şüpheli tabanca 9 el ateş etti. Kurşunlardan 3'ü Ali Altınbaş'a isabet etti. Şüpheli daha sonra bölgeden koşarak uzaklaştı. Eli, sağ ve sol bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan Altınbaş, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süredir ağabeyi M.A.'nın (52) lunapark haraç aldığını ifade eden Ali Altınbaş, son olarak 30 milyon haraç istediğini ve bunu vermediği için vurulduğunu iddia etmişti.
KİRALIK ARAÇLA PUSUDA BEKLEMİŞLER
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma ağabey M.A'nın, şüphelilerden H.K. ile daha önce de araç kundaklama eyleminde birlikte hareket ettikleri belirlendi. Yapılan güvenlik kameraları incelemesinde olaydan bir gün önce H.K ve N.A.'nın da kiraladıkları otomobille Ali Altınbaş'ın evi ve lunapark etrafında keşif yaptıkları belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Silahlı saldırıyı ise yaşı küçük A.M.'nin işlediği belirlendi. A.M.'nin olaydan önce yine 18 yaşından küçük M.E. ile alış veriş yaparken Ali Altınbaş'ı birlikte gözetledikleri tespit edildi. A.M ve M.E, olaydan yaklaşık bir ay önce İstanbul'dan Yalova'ya gelerek Altınbaş'ın ağabeyi M.A.'nın yönlendirdiği ve akrabası İ.A.'nın ortağı olduğu otele kaldıkları anlaşıldı. Saldırıda Ali Altınbaş'ı kasten öldürmeye teşebbüs eden M.E. İstanbul'da, suça iştirak ettikleri ileri sürülen H.K., N.A. ile yardım eden G.E. A.A. ve otel ortağı İ.A. Yalova'da eş zamanlı operasyonla yakalandı.
5 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.E, H.K., N.A., G.E, ve İ.A. tutuklandı. A.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. A.M., ve olayın azmettirdiği iddia edilen ve yurt dışında bulunan Altınbaş'ın ağabeyi M.A. için de yakalama kararı çıkarıldı.