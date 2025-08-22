Yalova’da o saldırgan tutuklandı: Zincir markette eski sevgilisini darp etmişti!

MÜDAHALE EDEN MÜŞTERİYİ BIÇAKLA YARALADI

Çevredeki esnaf ile marketteki müşteriler A.Y.'yi engellemeye çalıştı. Bu sırada A.Y., üzerindeki bıçakla müdahale eden Emin E. isimli müşteriyi bacağından yaraladı. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yalovaspor'un tribün liderlerinden olduğu öğrenilen ve ilk müdahalesi çevredeki esnaf tarafından yapılan Emin E. ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.