Haberler Yaşam Haberleri Yalova'da öğrenci servisi alevlere teslim oldu! Facianın eşiğinden dönüldü
Giriş Tarihi: 15.1.2025 09:40 Son Güncelleme: 15.1.2025 09:40

Yalova'da öğrenci servisi alevlere teslim oldu! Facianın eşiğinden dönüldü

Yalova'da merkeze bağlı Sugören köyüne öğrencileri almak için giden okul servisi seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Yangının öğrencilerin alınmadan meydana gelmesi bir facianın oluşmasını önledi.

İHA
Yalova’da öğrenci servisi alevlere teslim oldu! Facianın eşiğinden dönüldü

Yalova'da İrfan Karabayır idaresindeki Sugören Muhtarlığına ait ve okul servisi yapan 77 ADH 719 plakalı midibüs seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

EKİPLER KISA SÜREDE YANGINI SÖNDÜRDÜ

Sugören köy yolunda sürücü aracını yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye sevk edilen Yalova itfaiyesi araçtaki yangını söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yangının öğrencilerin alınmadan meydana gelmesi bir facianın oluşmasını önledi. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yalova'da öğrenci servisi alevlere teslim oldu! Facianın eşiğinden dönüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA