Yalova’daki vahşete jet iddianame: Baba ve kızına saldırıda scooter silah sayıldı! İşte o caniye istenen ceza...

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay günü iftar alışverişinden dönen Muhammet Baca, ikamet ettiği sokağa girdiği sırada sanık Şener Ergin'in ağabeyi Servet Engin ile karşılaştıştı. Taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Baca'nın jandarmayı arayarak şikâyetçi olması üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Tartışma sırasında ağlamaya başlayan 14 aylık İkra Medine Baca'yı kucağına alan baba, apartman girişinde bağrışma seslerini duyan sanık Şener Ergin'in hedefi oldu. Sanığın, apartman girişinde bulunan çocuk scooter'ını alarak koşarak geldiği, Muhammet Baca'ya iki kez vurduğu, ilk darbenin hem babaya hem de kucağındaki bebeğe isabet ettiği iddianamede ayrıntılı şekilde yer aldı. Olaya ilişkin olarak tespit edilen ve çözümlemesi yapılan kamera görüntülerine ilişkin tanzim edilen tutanaklarda; "Şener'in bahçe kapı girişinde havada bir nesnenin savrulduğu, 2 sefer çat diye yüksek sesin duyulduğunun " belirtildi.