Yamaç paraşütü faciası: 1 ölü!

Yamaç paraşütü pilotu olan emekli polis memuru A.Ş., Belarus uyruklu Darya Zayats (27) isimli kadın ile yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapmak için atlayış yaptı. Havada süzülen paraşütçüler, bir süre sonra irtifa kaybederek ağaçlık alana düştü.