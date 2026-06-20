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Giriş Tarihi: 20.06.2026 21:32

Yamaç paraşütü yapanlar kayalıklara çarpıp yaralandı

İstanbul Çatalca'da yamaç paraşütü yaparken rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarparak yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yamaç paraşütü yapanlar kayalıklara çarpıp yaralandı
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Çatalca Ormanlı Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapan 2 kişi yüksekten kendilerini boşluğa bıraktı. Bir süre havada süzülen paraşütçülerden iki kişi rüzgarın etkisiyle kayalıklara çarparak kaza geçirdiler. Kayalıklara çarparak yaralanan iki paraşütçünün kayalıklardan kurtarılması için AFAD ve Sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paraşütün kayalıklara çarpması sonucu yaralanan Tahsin Günay ve Defne Sezer kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL

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Yamaç paraşütü yapanlar kayalıklara çarpıp yaralandı
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