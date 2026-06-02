Yamaç paraşütüyle dere yatağına düştü

Çorum
'da yamaç paraşütü yapan bir sağlık personeli, paraşütünün dolaşması sonucu düştüğü dere yatağından ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Önceki gün akşam saatlerinde Kösedağ mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanan R.A., bir süre sonra paraşütünün dolaşması sonucu merkeze bağlı Çalyayla köyü Koparanceviz mevkisindeki dere yatağına düştü. Cep telefonuyla konum bilgisini paylaşarak yardım isteyen R.A.'nın ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD
, UMKE
ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında ekipler, yaklaşık 5 saat sonra R.A.'ya ulaştı. Soğuktan korunmak ve donmamak için bazı kıyafetlerini çıkardığı belirlenen R.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.