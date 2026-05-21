Yamaçta facia! Eşinin elindeki motorlu testere can aldı
Giriş Tarihi: 21.05.2026 13:55

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ot biçme sırasında meydana gelen korkunç kazada, dengesini kaybeden şahsın elindeki motorlu ot biçme makinesinin bıçağı eşinin boğazına isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden 56 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Özgür ÖZDEMİR
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşanan feci olay, ilçeye bağlı Kaleönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ot kesip toplamak için bahçelerine giden H.S. ile eşi Y.S. (56), yamaç arazide çalışma yaptığı sırada korkunç bir kaza yaşadı. H.S.'nin motorlu ot biçme makinesiyle çalıştığı sırada dengesini kaybedip ayağının kaydığı, bu sırada kontrolünü yitirdiği makinenin çalışır durumdaki bıçağının, arazide oturarak sırtına yük yüklemeye çalışan eşi Y.S.'ye isabet ettiği öğrenildi.

Boğazından ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Y.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Haçkalı Baba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından ifadesi alınan H.S.'nin serbest bırakıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

