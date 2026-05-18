Yamaçtan uçan otomobilden mucize kurtuluş!

Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazası görenleri dehşete düşürdü. İlçeye bağlı Sarıyer köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çay bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan aşağı yuvarlandı.Yüzlerce metre boyunca defalarca takla atan araç kullanılamaz hale gelirken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazada sürücünün ilk taklada araçtan fırladığı ve bu sayede hayatta kaldığı öğrenildi. Yaralı sürücüye olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan korku dolu anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!