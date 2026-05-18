Yamaçtan uçan otomobilden mucize kurtuluş!

Giriş Tarihi: 18.05.2026 11:09

Giresun’un Güce ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yüzlerce metrelik yamaçtan takla atarak yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtan ilk taklada fırlayan sürücü yaralı kurtulurken, kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güce ilçesinde meydana gelen trafik kazası görenleri dehşete düşürdü. İlçeye bağlı Sarıyer köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çay bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan aşağı yuvarlandı.Yüzlerce metre boyunca defalarca takla atan araç kullanılamaz hale gelirken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazada sürücünün ilk taklada araçtan fırladığı ve bu sayede hayatta kaldığı öğrenildi. Yaralı sürücüye olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan korku dolu anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

