Yan bakma kavgası cinayetle bitti

Almanya'dan ailesiyle birlikte Aydın'a tatile gelen 20 yaşındaki gurbetçi genç, 'yan baktın' tartışması sonunda darp edilerek öldürüldü.Olay, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde 23 Temmuz 2025 günü yaşandı. Yürüyüş yapan Onur A. (17) ile P.G. (18) arasında yaşanan 'yan baktın' tartışması araya giren vatandaşlar sayesinde büyümeden engellendi. P.G. daha sonra arkadaşı A.G. (18) ile birlikte, tartıştığı Onur A. ve arkadaşı Poyraz Basnak'ı (20) otomobille takip etmeye başladı. Onur A. ve arkadaşı Basnak, sahil kenarına doğru yürürken, P.G. ve A.G.'nin saldırısına uğradı. Saldırıda A.G.'nin savurduğu sopayla başından ağır yaralanan Basnak kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Basnak, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Basnak, 15 gün süren yaşam savaşını kaybetti.Olayda Poyraz Basnak'ı ağır yaralayan A.G. ise tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.