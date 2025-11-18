‘Yan bakma’ meselesinde belediye otobüsünde bıçaklanan Kadirhan öldü

Dehşet veren olay; Dün saat 17.00 sıralarında Ereğli karayolu üzeri Tatlıcak Mahallesi girişinde meydana geldi. Kadirhan Öztürk, eşiyle birlikte belediye otobüsünde seyahat ederken iddiaya göre tanımadığı Vahdettin Işık ile aralarında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Işık, otobüsün durağa yaklaştığı esnada yanındaki bıçakla Öztürk'e bıçakla saldırıp, otobüsten inip kaçtı. Işık, kısa süre içerisinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, burada yapılan kalp masajı ile hayata döndürülüp tedavi altına alındı. Ancak Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Vahdettin Işık ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Işık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.