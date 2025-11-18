Haberler Yaşam Haberleri ‘Yan bakma’ meselesinde belediye otobüsünde bıçaklanan Kadirhan öldü
Giriş Tarihi: 18.11.2025 15:22

‘Yan bakma’ meselesinde belediye otobüsünde bıçaklanan Kadirhan öldü

Konya’da belediye otobüsü içerisinde ‘yan bakma’ tartışmasında 33 yaşındaki Vahdettin Işık, tarafından eşinin gözü önünde bıçaklanan 21 yaşındaki Kadirhan Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Işık ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Yan bakma’ meselesinde belediye otobüsünde bıçaklanan Kadirhan öldü

Dehşet veren olay; Dün saat 17.00 sıralarında Ereğli karayolu üzeri Tatlıcak Mahallesi girişinde meydana geldi. Kadirhan Öztürk, eşiyle birlikte belediye otobüsünde seyahat ederken iddiaya göre tanımadığı Vahdettin Işık ile aralarında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Işık, otobüsün durağa yaklaştığı esnada yanındaki bıçakla Öztürk'e bıçakla saldırıp, otobüsten inip kaçtı. Işık, kısa süre içerisinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, burada yapılan kalp masajı ile hayata döndürülüp tedavi altına alındı. Ancak Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Vahdettin Işık ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Işık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yan bakma’ meselesinde belediye otobüsünde bıçaklanan Kadirhan öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz