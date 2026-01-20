Yan bakma nedeniyle katledilmişti! Atlas’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Atlas Çağlayan ikizi ve birkaç arkadaşı 14 Ocak günü Merter'de her zaman gittikleri kafeye gidip oturdular. Bu sırada bir başka grupla yan bakma meselesinden tartışma çıktı. Gruplar sözlü tartışma sonrası kafede bir süre daha oturmaya devam etti. Ama tartışma sözlü olarak uzayınca gruplar dışarı çıktı. 15 Yaşındaki Efe Ç. elindeki bıçağı Atlas Çağlayan'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde kalan Atlas kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Atlas Çağlayan'ın son görüntülerine A Haber ulaştı. Görüntülerde, hastanedeki son anları yer aldı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli E.Ç. ile birlikte kavgaya karıştıkları değerlendirilen arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalayarak emniyete götürdü. Gözaltına alınan şüpheli Efe Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"NE BAKIYORSUN DEDİ YANIMA GELDİ"
Şüpheli Efe Ç.'nin anlattıkları ortaya çıktı. 15 yaşındaki şüpheli Efe Ç.; "Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben olay tarihinde arkadaşlarım ile birlikte Güngören de bulunan bir kafeye gittim. Ben arkadaşlarım ile birlikte kafeden çıkıp kafenin önünde olduğum sırada kafeden çıkan başka bir gurup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğimi Atlas Çağlayan isimli şahıs bana ne bakıyorsun dedi. Ve üzerime geldi. Ben de bunun üzerine üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar yanındaki arkadaşları da beni darp ederek bana hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım" dediği öğrenildi.
AİLEYİ TEHDİT EDEN 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü için çeşitli mecralarda tehdit mesajları atan 4 kişi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Talimatıyla gözaltına alınmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Atlas Çağlayan adına hesap açtığı ve uygunsuz paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
1 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adana'da gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklama talebiyle 1'i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.