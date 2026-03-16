Haberler Yaşam Haberleri ‘Yan baktın’ kavgasında bir kişi silahla yaralandı
Giriş Tarihi: 16.03.2026 02:50

Mersin’in Tarsus ilçesinde trafikte yaşanan 'yan baktın' tartışmasında bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Kırklarsırtı Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, ışıklarda yan yana duran iki sürücü arasında "Yan bakma" konusunda çıkan tartışmadan sonra otodan inen F.M. ve yanındaki arkadaşları ile diğer araçta bulunan A.Ö. ve Y.Ö. adlı kardeşler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerinin araçlarına zarar vererek, camlarını kırarken, yaşanan arbede sırasında F.M., silahla A.Ö.'yü bacağından vurdu.

A.Ö. yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmaya başladı.

