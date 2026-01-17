‘Yan baktın’ tartışmasında 17 yaşındaki oğlunu kaybeden acılı anne: Ciğerimin yarısını aldılar

Hafızalardan silinmeyen Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır cinayetlerinde olduğu gibi, akran zorbalığıyla filizlenen şiddet bir kez daha sokaklarda can aldı. İstanbul'da yaşanan bıçaklı kavga, görmezden gelinen öfkenin nasıl ölümcül sonuçlara dönüştüğünü hatırlattı. Bir anlık öfke, gencecik bir hayatı söndürürken geride yıkılmış aileler ve cevapsız sorular bıraktı. İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Merter semtinde önceki gün, yaşları 18'in altında olan iki grup arasında restoran içinde başlayan tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle kısa süreliğine sona erdi. Ancak restorandan dışarı çıkan tarafların arasındaki tartışma yeniden alevlendi.

BIÇAKLI KAVGA

Sokakta devam eden sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada E.Ç. (15) isimli şüpheli, tartıştığı lise 3. sınıf öğrencisi Atlas Çağlayan'ı (17) bıçakladı. Talihsiz genç, hastanede hayatını kaybetti. Tarafların birbirlerini daha önce tanımadıkları, kavganın ise iddiaya göre "yan baktın" tartışması nedeniyle çıktığı belirlendi. Şüpheli E.Ç. ile kavgaya karıştıkları değerlendirilen arkadaşları, olayda kullanılan bıçakla birlikte yakalanarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayda hayatını kaybeden Atlas Çağlayan, dün son yolculuğuna uğurlandı.

'YÜREĞİME ATEŞ DÜŞTÜ'

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Gülhan Çağlayan "Benim ikiz, iki oğlum vardı, birisini benden kopardılar. Ciğerimin yarısını da aldılar. Oğlumu canice bıçaklayanlar tanıdık değil, farklı bir semtten gelmişler. Kafede arkadaşları ile tartışanlara oğlum sonradan dahil olmuş. Tartışma kafenin dışına taşmış. Atlas, 'Kardeşimin yanına gidiyorum' diyerek evimizin bir arka sokağındaki kafeye gitti. Daha sonra kardeşi aradı, 'Atlas'ı öldürdüler' dedi. O an yüreğime bir ateş düştü" dedi.

'MİNGUZZİ'NİN ANNESİNİN ACISINI YAŞADIM'

KADIKÖY bitpazarında benzer sebeple öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi olayını hatırlatan Gülhan Çağlayan konuşmakta güçlük çekerek "Minguzzi olayına çok üzülmüştüm. Bir anne bu acıya nasıl dayanır derken aynı acıyı ben de yaşadım. Bu tip olaylara mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Biz annelerin yaşadığı acıları başka anneler de yaşamasın. İyi yetişmiş bir genç, üzerinde bıçak taşıyıp başka canlara kıymaz. Ben bu yaşı küçük canilerin müebbet ile cezalandırılmasını istiyorum. Evlat acısı hiçbir şeyin yerini tutmaz. Çok yüksek cezalar almalarını istiyorum" dedi.