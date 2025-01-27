Yan yolda yürüyen kadın otomobilin çarpması sonucu öldü

Kaza, saat 03.30 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yan yolda aniden önüne çıkan kadına çarptı. Otomobil sürücüsü, kadının yardımına koşarken bir taraftan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.