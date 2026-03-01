Yanan evden cesetleri çıktı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Bursa'da Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Erenler Mahallesi'nde müstakil bir evden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyerek evi saran alevlere, köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahale sonrası kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Küle dönen ve kullanılamaz hale gelen eve giren ekipler, acı manzarayla karşılaştı. Ekipler Yakup ve Fatma Kümüş çiftinin cansız bedenlerini buldu. Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.