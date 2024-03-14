Yangın, 4 çocuk annesıni hayattan kopardı

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde Şen Mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Fatma Yüce (44), dün sabah çocuklarını okula gönderdi. Öğle saatlerinde ise Yüce'nin oturduğu 2 katlı evde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede binayı sararken, evde bulunan Fatma Yüce, güçlükle dışarı çıkabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yüce'de Akkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.