Yangın çıkan evde ağabey ile kardeşi öldü

Olay, Saimbeyli'ye bağlı Maltaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde işitme ve konuşma engelli Mustafa Menteş ve kardeşi Sıtkı Menteş'in yaşadığı evde sobadan dolayı yangın çıktı. Yangın fark edilmeyince iki katlı ev çöktü. Ağabey ile kardeşi çöken evin altında kaldı. Bu sırada yangın yandaki eve de sıçradı.

Ev sahibi yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri iki evdeki yangın da söndürdü. İtfaiye ekipler yaptıkları çalışmada ağabey ve kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.