Yangın çıkan evdeki bebek hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesi Akıncı Mahallesi'nde dün akşam üç katlı binanın üçüncü katındaki evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan çocuklardan 2'si vatandaşlarca, 1'i ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kardeş, hastaneye kaldırıldı. Evde 1.5 yaşındaki bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi. Babanın iş yerinde çalıştığı, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığını söylediği belirtildi. Anne gözaltına alındı. Yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığının değerlendirildiği kaydedildi.