Haberler Yaşam Haberleri Yangın dehşetinde sera sahibi tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.03.2026

Erdoğan ÖZTÜRK
  • ABONE OL
Antalya'nın Kepez ilçesinde, çalıştıkları seraların yanındaki konteynırlarda kalan ailelerden Ahmed ailesi, önceki akşam konteynırın önünde mangal yakıp nargile içtikten sonra yattı. İddiaya göre 02.00 sıralarında söndürülmeden bırakılan mangaldan çıkan yangın konteynırı sardı. Konteynırdan çıkamayan Suriye uyruklu 7 aylık hamile Leyle Elali (27) ile çocukları Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5) ile Mahmud Ahmed (4) yanarak öldü. Eşi Şevvah Ahmed (29), kayınpederi Mahmud Ahmed (53), en küçük çocuğu Ahmed Ahmed (2) ile söndürmeye yardım ederken dumandan etkilenen Türk vatandaşı işletme sahibi Rahman Genç (51) ise yaralandı. Olayla ilgili sera sahibi Yusuf G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz