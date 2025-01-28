Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailesi arayarak dalga geçen 2 vicdansız tutuklandı

ACILI AİLELERLE DALGA GEÇTİ

Acılı aileyle dalga geçen şahıs hakkında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başaavcılığı re'sen soruşturma başlatılmıştı. "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "Kişinin hatırasına hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne tespit için talimat verilmişti.

5 AHLAKSIZA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Olaya karıştığı tespit edilen farklı illerde 4 şüpheli,İstanbul'da 1 şüpheli hakkında arama,el koyma ve gözaltı kararı verilmişti.