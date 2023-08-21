Yangın faciasında ölen Hatice Arslan bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında sabaha karşı saat 04.15 sıralarında yangın çıkmış ve İBB'de üst düzey görevlerde bulunan, Ulaşım AŞ, BELBİM AŞ, BİMTAŞ gibi İBB iştiraklerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan, halen Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olan Cemil Arslan ve eşi Hatice Arslan teras balkonuna çıkarak alevlerden kurtulmak isterken demir korkuluktan aşağı sarkıp 3. Kattan aşağı düşmüşlerdi. Alevlerden kurtulmak için kendini aşağı bıraktığında bahçedeki çardaka düşen Cemil Arslan yaralı kurtulurken zemine düşen eşi Hatice Arslan hayatını kaybetmişti.

Yaralılar Cemil Arslan ile kızı Şeyma Arslan ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken eşi Hatice Arslan otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza sonrası Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Cemil Arslan'ı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan'ın eşi Hatice Arslan'ın babaevinin bulunduğu Esenler Birlik Mah. Hacı Emsal Avcı Taş Camii'nde Salı günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği kaydedildi.