Yangın faciasında ölenlere hakaret etmişlerdi! Yakalanarak tutuklandılar

Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilovası'nda çıkan yangında hayatını kaybeden kişilere yönelik Telegram platformunda gerçekleştirilen hakaret içerikli paylaşımlar üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen A.S.M. (19) ve M.A. (16) isimli şüphelilerin adreslerine 01.12.2025 tarihinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Her iki şüpheli de operasyon sırasında gözaltına alındı. Şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.