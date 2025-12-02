Haberler Yaşam Haberleri Yangın faciasında ölenlere hakaret etmişlerdi! Yakalanarak tutuklandılar
Giriş Tarihi: 2.12.2025 20:20

Kocaeli Dilovası’nda çıkan yangında hayatını kaybeden kişilere yönelik Telegram platformunda gerçekleştirilen hakaret içerikli paylaşımlar üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheliler yakalanarak sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilovası'nda çıkan yangında hayatını kaybeden kişilere yönelik Telegram platformunda gerçekleştirilen hakaret içerikli paylaşımlar üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen A.S.M. (19) ve M.A. (16) isimli şüphelilerin adreslerine 01.12.2025 tarihinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Her iki şüpheli de operasyon sırasında gözaltına alındı. Şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

