Yangın olayının altından cinayet çıktı

Osmangazi ilçesi İnkaya mahallesinde bulunan 3 katlı bir villadan 3 gün önce bir patlama sesi yükselmiş, vatandaşları tedirgin eden patlama sesinin ardından villanın bodrum katında yangın çıkmıştı. O sırada elbiseleri tutuşan ve yanmaya başlayan Ali Vurgun isimli şahıs villadan dışarıya çıkarak yardım çığlıkları atmıştı. Çevredeki vatandaşların kıyafetlerini çıkardığı Ali Vurgun yanmaktan son anda kurtulmuş, İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yangının söndürülmesinin ardından ise villanın bodrum katında bir ceset bulunmuştu.

ALTINDAN CİNAYET ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından harekete geçti. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın perde arkasını kısa sürede araladı. Yapılan çalışmalarda Ali Vurgun'un arkadaşı Mustafa Ş.'yi boşanma aşamasındaki eşiyle mesajlaştığı ve rahatsız ettiği gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Ayrıca Ali Vurgun'un 7 gün boyunca arkadaşı Mustafa Ş.'nin cesediyle birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Daha sonra plan yapan Ali Vurgun villada yangın süsü vererek cesedi yok etmek istedi. Villada yangın çıkartmak istediği sırada kendisini de yaralanan Ali V. alevler sonucu ağır yaralandı. Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ali V. yanık ünitesindeki yoğun tedavinin 3.gününde cinayeti itiraf ederken, olayda kullandığı suç aleti bıçak da evinde bulundu. Ali Vurgun ile maktul Mustafa Ş.'nin bir süre önce barınma evinde tanışıp arkadaş oldukları, villanın bodrum katını birlikte kiralayıp yaşadıkları, boşanma aşamasındaki eşinin mesajla rahatsız edilmesini öğrenmesi üzerine bu olayın gerçekleştiği kaydedildi. Hakkında tutuklama kararı verilen Ali Vurgun. tedavisinin ardından cezaevine sevk edilecek.