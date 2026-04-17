Yangına müdahale etmek istemişti: Talihsiz kadın kurtarılamadı!

KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken; içeride bir kişinin olduğu bilgisini aldı. Yapılan arama çalışmasında Şimşek, evde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu ve ağır yaralı olduğu belirlenen Zübeyde Şimşek, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kayseri'deki hastaneye sevk edildi. Kayseri'de yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Şimşek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 gün sonra yaşamını yitirdi.