Yangında 9 aylık bebek hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir apartmanın teras katında yangın çıktı. Fırat Mahallesi'nde 11 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede yayıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı apartmanın teras katı itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde, yangında 9 aylık Asel Derin Şenel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan bir kişi ise, yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşamını kaybeden Asel bebek, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı yangına ilişkin soruşturma başlatırken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.