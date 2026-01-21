Yangında erkek cesedi bulundu

İstanbul Bahçelievler'de gece yarısı çıkan yangın, şüpheli bir ölümü ortaya çıkardı. Hürriyet Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki binada henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. İnşaatın bodrum katındaki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında bir kısmı yanmış insan cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadığı için kim olduğu tespit edilemedi. Polis, inşaatın bekçisinin bilgisine başvurdu. İfadesinde olay günü inşaatta yalnız olduğunu belirten bekçi, "Burası açık bir alan ancak bugün benden başka kimse kalmadı. Gün boyunca da inşaata herhangi birinin girdiğini ya da çıktığını görmedim" dedi. Çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde, inşaattan yükselen yoğun duman ve alevler görülürken; cesedin bulunmasının ardından olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve cenaze araçları da kayıtlara geçti. Polis, hayatını kaybeden kişinin kimliğini ve yangının çıkış nedenini araştırıyor.

