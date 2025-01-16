Yangında hasar gören Kıraç Cemevi yenilenerek ibadete açıldı

Esenyurt Cem Vakfı Kıraç Cemevi'nde elektrik panosundan kaynaklı yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangının ardından, cemevinin bazı kısımları kullanılamaz hale geldi. Çalışmalara olayın yaşandığı ilk günden itibaren başlayan Esenyurt Belediyesi ekipleri, öncelikle yangının çıktığı elektrik panosunu ve tesisatını yeniledi. Ardından boya ve tadilat işlemlerini tamamlayan ekipler, ibadethaneyi dip köşe temizledi. Baştan aşağı onarılan cemevi, yeniden ibadete açıldı.

CEMEVİ YENİBAŞTAN ONARILDI

Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, cemevindeki tadilat çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda yapabilmeleri için büyük bir özveriyle çalışan ekipler; tadilat işlemlerinin ardından halıları yıkadı, camları ve kapıları silerek tüm sosyal alanları temizledi. İbadethanenin hasar görmeyen diğer alanları da tadilat kapsamına alınarak, bakım ve onarımı yapıldı. Yangının tüm izlerinin silindiği ibadethane, yapılacak ilk cem ibadeti için hazır hale getirildi.