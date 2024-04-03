Yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesinde bulunan 16 katlı binanın bodrum katındaki eğlence mekanında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Bodrum katındaki eğlence mekanında Bayram öncesi başlatılan tadilat sırasında demir korkulukların kaynak edildiği sırada çıkan yangın bir anda tüm mekanı sarmış ve çıkan yangın sonucu dışarıya çıkamayan aralarında DJ Gökay Tevlek 'le birlikte 29 kişi dumandan boğularak hayatını kaybetmişti.

Çıkan yangında hayatını kaybeden mekanın DJ'yi Gökay Tevlek'in cenazesi Adli Tıp Morgundaki otopsisinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Sarıyer Çayırbaşı Mahallesinde bulunan Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camii'ne getirildi. DJ Gökay Tevlek'i son yolculuğuna uğurlamak için gelen arkadaşları yıllardır mekanlarda DJ'lik yapan ve sevilen bir insan olduğunu söylediler. Bakar olan Gökay Tevlek'in taziyesini babası Yüksel Tevlek kabul etti.

Kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Dj Gökay Tevlek, ailesi ve sevenlerinin omzunda Bahçeköy Mezarlığında toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.