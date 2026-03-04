Yangında mahsur kalan baba ile kızını kurtardı, kahraman oldu

Yangın, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 10'uncu katında çıktı ve kısa sürede binayı sardı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın üst katlara sıçrayınca 13'üncü katta bulunan baba ile kız mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye ve dumandan etkilenenleri çıkarmaya çalıştı. Bu sırada işten dönen ve inşaatta iskele ustası olarak çalışan Muhammet Figen, en son katta baba ve bir çocuğun mahsur kaldığını gördü.

Yangının çıktığı apartmanın yakınında eşya taşımak için gelen yük asansörünü gören genç adam, 13'üncü katta çıkmaya karar verdi. İtfaiye ekipleri bir yandan çalışırken, Muhammet Figen yük asansörüne binerek en son kata çıkmayı başardı. Muhammet Figen, babasının balkondan uzattığı kız çocuğunu aldı. Daha sonra babayı güvenli bir şekilde yük asansörüne bindirerek aşağıya indirmeyi başardı. Dumandan etkilenen baba ile kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Baba ile kızını kurtardığı için mutlu olduğunu ifade eden Figen, "Arkadaşlarımla işten dönüyordum. Önce yukarı çıkmak istedik ama dumanlardan etkilendik. Yukarı baktığımda en son katta bir baba ile çocuğunu gördüm. Yük asansörüne cesaret edip kimse çıkmıyordu. İtfaiye ekipleri de diğer yandan dumandan etkilenenleri dışarı çıkarıyordu. Hiç tereddüt etmeden yük asansörüne bindim ve en son kattaki baba ile kızını kurtardım. Eğer zamanında çıkmamış olsaydım. belki de ikisi kendini aşağıya atacaktı. Annem beni küçük yaşta terk ettiği için o çocuğun yerine kendimi koydum. Baba ile kızıyla buluşmak istiyorum" dedi.