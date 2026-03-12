Yangında yaşlı çift ölmüştü! Oğul torun ve gelinden korkunç plan! Altın için evi benzinle ateşe vermişler

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çiftin torunu Busenaz Karademir (25) ve eşi Kürşat Karademir, altınları dolara çevirdikten sonra Gürcistan'a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şüphelilerin, yaşlı çiftin altınlarını çaldıktan sonra delilleri yok etmek amacıyla evi ateşe vererek Nazire ve Asım Kasap'ı öldürdüklerinin değerlendirildiği öğrenildi. Oğlu Ümit Kasap'ın ise sosyal medya paylaşımı vicdanları karartı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 5 Mart günü saat 01.00 sıralarında Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde Kasap çiftine ait müstakil evde çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, içeride mahsur kalan yaşlı çifti kurtarmak için çalışma başlattı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, Nazire Kasap'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak kurtarılan eşi Asım Kasap ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kasap çifti, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

BENZİNLE EVİ ATEŞE VERMİŞLER

Olayın ardından başlatılan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet başsavcısı tarafından bizzat ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Yangının çıkış nedeni detaylı şekilde araştırıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve hazırlanan yangın raporunda, evde benzin dökülerek yangının çıkarıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma genişletildi. Dosya kapsamında iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, olay yerinde üç ayrı inceleme yapıldı.

ALTINLARI ÇALMIŞLAR

Soruşturma kapsamında Kasap çiftinin torunu Busenaz Karademir ve eşi Kürşat Karademir'in yanı sıra çiftin oğlu Ümit Kasap, gelini Selda Kasap ve Emre Gümüştekin hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin, yaşlı çiftin altınlarını çaldıktan sonra delilleri yok etmek amacıyla evi ateşe vererek Nazire ve Asım Kasap'ı öldürdüklerinin değerlendirildiği öğrenildi.

OĞLUNUN PAYLAŞIMI VİCDANLARI KARARTTI

Çiftin oğlu Ümit Kasap'ın ise olayla ilgili sosyal medya paylaşımı pes dedirtti. Kasap, sosyal medya paylaşımında, "Kıymetlilerim Annem ve Babam üzücü elem bir olay kaza sonucu hakkı rahmetlerine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bu kötü günümde, Samimi iyi niyet ve dualarla yalnız bırakmayıp arayıp soran baş sağlığında bulunan tüm dost ve arkadaşlardan Allah razı olsun. Her birine Teşekkürü bir borç bilirim" ifadelerini kullandı.

TORUNLAR HAVALİMANINDA YAKALANDI

Ankara'da bir kuyumcuda altınları dolara çeviren şüpheli Busenaz Karademir ve eşi Kürşat Karademir'in Gürcistan'a kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmanın, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bizzat ve görevlendirilen iki Cumhuriyet savcısının koordinasyonunda sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.