Yangından vahşet çıktı: Meğer yaşlı kadını bu yüzden katletmiş! Katili çok yakınından...

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, yaşlı kadının kardeşinin kızı olduğu belirtilen İ.Ç. gözaltına alındı. Zanlının emniyette verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, zanlının olay sonrası evde bulunan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altın ve bir miktar parayı aldığı, daha sonra yeniden olay yerine gelerek kolonya döküp evi ateşe verdiği öne sürüldü.