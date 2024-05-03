Yangınlara karşı ‘Orman benim’ kampanyası ile temizlik yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak adına ülke genelinde "Orman Benim" programı başlatıldı. Kemerburgaz Göktürk Devlet Ormanı içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında bulunan ve vatandaş tarafından piknik yapılan alanda proğram düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Orman Bölge Müdürü Celal Pir, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mehmet Bülent Özmen ve öğrenci meclisi katıldı.

"İNSAN KAYNAKLI YANGINLARA ENGEL OLACAĞIZ"

Program öncesi konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye'nin her tarafındaki ormanlarımızda insan unsuru olarak piknik yaparken , gezinti yaparken çevreyi kirletmemeye dikkat etmemiz gerekir. Bu çevreye rastgele atılan çöpler yüzünden ormanlarımız yanıp külolmakta ve çevre zararına neden olmaktadır. Çevre bilincini geliştirip orman yangınlarına karşı tedbirli olacağız. İnsan kaynaklı yangınları engellemeye çalışacağız.

Çocuklarımıza bırakacağımız bu mirası en iyi şekilde koruyup çevre bilincini oluşturacağız" dedi.

Program kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte ilkokul ve ortaokul öğrencileri, mahalle sakinleri, sivil toplum kuruluşları tarafından Kemerburgaz Göktürk Devlet Ormanı içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında bulunan ve yangına sebebiyet veren materyaller toplandı. Piknikçilerin bıraktıkları çöpleri toplayan çocuklar Orman bizim geleceğimiz onu yakmayalım kirletmeyelim" dediler.

Yangınların büyümesini önlemek adına orman altındaki ağaçların dalları budandı. Ve çevresi temizlendi.