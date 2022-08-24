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Giriş Tarihi: 24.8.2022 16:26

Yanımda Kal filmi nerede çekildi? Yanımda Kal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yanımda Kal filmi 24 Ağustos Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı film sinemaseverlerle buluşacak. Genç bir iş adamı olan Emir Kurt ile sokak şarkıcısı olan Zeynep’in hayatının anlatıldığı Yanımda Kal filmi nerede çekildi? Yanımda Kal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yanımda Kal filmi nerede çekildi? Yanımda Kal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yanımda Kal filmi için geri sayım başladı. 24 Ağustos 2022 tarihinde Kanal D ekranlarına gelecek olan filmde; hayatı sadece işten ibaret olan Emir'in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır. Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Peki; Yanımda Kal filmi nerede çekildi? Yanımda Kal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

YANIMDA KAL FİLMİ KONUSU

Emir Kurt, genç bir iş adamıdır. İşçi sınıfı bir aileden gelen Emir'in hayatı çalışmakla geçer. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp gece gündüz çalışarak sahip olduğu konuma ulaşır. Önemli bir yatırım bankasında çalışan Emir'in kendini sadece işe adaması onun insanlarla ilişki kurmakta zorlanmasına neden olur. Hayatı sadece işten ibaret olan Emir'in yaşamı Zeynep ile karşılaşması ile bambaşka bir hal alır. Zeynep, sokak şarkıcısı olan, neşe dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu bir araya gelen Emir ve Zeynep kısa sürede birbirlerinin vazgeçilmezi haline gelir. Emir, Zeynep ile adeta hayata yeniden başlamıştır. Ancak çiftin bu mutluluğu Zeynep'in amansız bir hastalığa yakalanması ile yarım kalır.

YANIMDA KAL FİLMİ OYUNCULARI

Yanımda Kal filmi oyuncuları arasında Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral, Murat Aygen, Nilay Duru, Ege Aydan, Levent Sülün gibi isimler yer alıyor.

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Yanımda Kal filmi nerede çekildi? Yanımda Kal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
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